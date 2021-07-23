Собянин: Москва прошла пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве пройден. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости, - сказал он в эфире телеканала "Россия-1". - Это означает, что мы пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение".

По словам Собянина, количество госпитализаций снижается медленнее, чем уровень заболеваемости. "Люди, которые заболели, они "утяжеляются" и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации", - подчеркнул он.

Также мэр уточнил, что прививку против коронавируса в Москве ежедневно делают около 90 тысяч человек.