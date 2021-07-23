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Рубрика: Власть

Собянин поздравил работников торговли с наступающим профессиональным праздником

Текст: Любовь Проценко

Объем столичной торговли за последние шесть месяцев вырос на 40% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Оборот торговых предприятий за это время достиг 3 триллионов рублей. Такой результат дали меры столичного правительства по поддержке отрасли, которая серьёзно пострадала в условиях пандемии. Об этом заявил Сергей Собянин, во время награждения работников отрасли в преддверии их профессионального праздника - Дня работника торговли.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Напомню, в столице действуют 67,1 тысячи стационарных торговых предприятий и 9,7 тысяч нестационарных торговых объектов. Покупателей обслуживают 668 торговых центров, 27 розничных рынков, 44 межрегиональные ярмарки, 88 ярмарок выходного дня.

"Это самая динамично развивающаяся отрасль, - сказал Сергей Собянин. - Если лет 7-8 тому назад мы катастрофически отставали от Европы, где больше было торговых площадей, маленьких магазинов и больших, была разветвленность и доступность шаговая, то сегодня мы практически догнали их. Огромное спасибо тем, кто инвестирует в эту отрасль, строит торговые центры, магазины, открывает эти предприятия. Огромное спасибо продавцам, кассирам".

Именно эти работники по мнению мэра - лицо важной отрасли столичной экономики, которая во время пандемии пострадала больше остальных. Антикризисные меры, принятые московским правительством, оказались точечными и своевременными. Они поддержали предприятия, стабилизировали ситуацию.

"В условиях пандемии эта отрасль выдержала, выстояла и даже в период самых неблагополучных ситуаций вы были на передовой, вы были рядом с москвичами. Многие предприятия организовали онлайн-торговлю, доставку на дом. Для многих предприятий это было болезненно. Но в целом отрасль справилась в этими непростыми ситуациями и задачами. И я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей. Поздравляю с наградами", - продолжал мэр.

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Четверо работников отрасли сегодня были удостоены звания "Почетный работник торговли", 29 отмечены благодарностью мэра. Управленцы минимаркетов и торговых центров, кассиры и продавцы, начальники производств и менеджеры - те, кого коллеги посчитали лучшими и достойными награды. Благодарили, поздравляли с профессиональным праздником и напоминали друг другу об ответственности перед Москвой и москвичами.

Напомню, на долю торговли в столице приходится порядка 18% налоговых доходов городского бюджета. За 2010-2020 годы налоговые поступления в столичную казну от нее выросли в 3 раза.

При этом торговые предприятия Москвы обеспечивают более трети налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы страны (федеральный и региональные бюджеты) от сферы торговли по России в целом.

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