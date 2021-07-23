Собянин: Миллион столичных пенсионеров уже привит от COVID

Миллион москвичей пенсионного возраста уже привились от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы сегодня видим уже итоги первой волны: сколько людей заболели, какая смертность, среди каких категорий. К сожалению, все равно несмотря на то, что это охватило достаточно молодые группы людей, самая большая смертность - за 80 процентов - у людей старшего поколения", - сказал он.

Мэр обратился к москвичам старшего поколения с просьбой как можно скорее вакцинироваться против COVID-19. Никак сложных последствий прививки нет, сказал он, наоборот, те, кто привился, меньше болеют и значительно меньше смертности: "Поэтому я обращаюсь к москвичам старшего поколения, сейчас даже на спаде заболеваемости все-таки вакцинироваться. Потому что именно эта категория находится в зоне риска, их невозможно изолировать, потому что они общаются с детьми, с родственниками, с внуками".

И конечно, очень важно, чтобы пенсионеры позаботились о себе, подчеркнул мэр, а мы предоставим все возможности, чтобы им было комфортно.