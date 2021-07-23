Собянин: Вслед за модернизацией поликлиник создается единый московский стандарт школ

Сергей Собянин сообщил о планах по созданию московского стандарта школ. В блоге на своем персональном сайте он написал: "Создание центров госуслуг "Мои документы" задало новый стандарт качества обслуживания москвичей, к которому должны стремиться все городские службы".

Как отмечено в блоге, сегодня новый стандарт качества внедряется в городских поликлиниках. На очереди - школы, в которых предстоит создать качественно новую среду для учебы и творчества.

"И так как мы в Москве двигаемся достаточно быстро, то это произойдет через несколько лет, а не когда-то там, в светлом будущем", - заключил Сергей Собянин.