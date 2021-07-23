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23.07.2021 15:47

Спикер Липецкого облсовета выступил с законодательной инициативой

Спикер Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин выступил с законодательной инициативой о внесении изменений в региональный закон "Об увековечении в Липецкой области памяти погибших при защите Отечества". Поправки обусловлены изменениями федерального законодательства, принятыми весной этого года.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Ранее вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества воинов относились к компетенции федеральных органов власти и органов местного самоуправления. Сегодня большинство этих полномочий передаются субъектам РФ.

- С начала Великой Отечественной войны прошло 80 лет. Но до сих пор мы не знаем точно, сколько жизней она унесла, где покоятся без вести пропавшие воины. Эта работа ведется постоянно. Информацию получаем буквально по крупицам, - отметил Павел Путилин. - Внесенный в региональный парламент пакет поправок о перераспределении полномочий в деле увековечения памяти погибших защитников Отечества должен помочь выстраивать эту работу более эффективно. Липецкий областной Совет депутатов будет обеспечивать законодательное регулирование этих вопросов.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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К полномочиям администрации Липецкой области отнесены вопросы о переносе воинских захоронений, об эксгумации останков погибших воинов, а также взаимодействие с поисковыми отрядами, формирование поименных списков погибших солдат, которые захоронены на территории региона и многое другое.

- Хотелось сказать слова благодарности нашим поисковикам. Они ведут очень важную работу и до сих пор находят захоронения павших воинов. Но нередко бывает так, что останки погибших солдат находят при строительстве дороги или дома. И в таких случаях они не знают, как им действовать, - рассказал Павел Путилин. - Теперь же информация должна быть передана в специальный орган. После этого накладывается запрет на проведение работ, пока не будут перезахоронены останки.

При этом в полномочиях органов местного самоуправления остается ведение государственного учета воинских захоронений, их содержание и благоустройство, создание резерва площадей для новых захоронений и ряд других.

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