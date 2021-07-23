Столичная полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации

Поддельные справки изымают сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что из незаконного оборота изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии антител либо о наличии противопоказаний к проведению вакцинации, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций.

Особое внимание оперативников направлено на выявление новых схем мошенничества, связанного с документами о прививках.

В этом году в столице возбуждено более 60 уголовных дел по статьям 327 и 159 УК РФ. Семь из них уже расследованы и направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено 25 задержанным.