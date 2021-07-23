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23.07.2021 08:18
Рубрика: Экономика

В Москве начали благоустраивать территории возле станции БКЛ "Сокольники"

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Началось благоустройство территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Сокольники" на востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Пресс-служба правительства города Москвы
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Работы пройдут на улицах Стромынка, Русаковская, Сокольнический Вал, Сокольническая Слободка и Олений вал, Богородском шоссе, в переулках 1, 2 и 4-м Полевом, Песочном, Сокольническом - от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

"В рамках проекта обустроят удобные тротуары, которые станут шире примерно на метр, заменят асфальтобетонное покрытие дорог, - отметил Петр Бирюков. - Для пассажиров общественного транспорта оборудуют 13 современных остановочных павильонов с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью".

В зоне благоустройства поставят парковки для автомобилей и велосипедов, откроются четыре пункта проката самокатов. Также преобразятся сквер Варьете на Сокольнической площади рядом с Домом молодежи, сквер Огнеборцев возле памятника архитектуры - пожарной каланчи, и озелененную территорию называемую в народе "бульвар Гастелло".

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Предусмотрено озеленение всей территории возле строящейся станции - будут обустроены около 34 тыс. квадратных метров газонов и цветников, осенью планируется высадить более 90 деревьев и свыше 3,4 тыс. кустарников.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. В рамках проекта на улицах появится более 300 новых фонарей с энергосберегающими лампами.

Завершить основные строительно-монтажные работы возле станции БКЛ "Сокольники" планируется в текущем году.

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