В Москве начали благоустраивать территории возле станции БКЛ "Сокольники"

Началось благоустройство территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Сокольники" на востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Работы пройдут на улицах Стромынка, Русаковская, Сокольнический Вал, Сокольническая Слободка и Олений вал, Богородском шоссе, в переулках 1, 2 и 4-м Полевом, Песочном, Сокольническом - от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

"В рамках проекта обустроят удобные тротуары, которые станут шире примерно на метр, заменят асфальтобетонное покрытие дорог, - отметил Петр Бирюков. - Для пассажиров общественного транспорта оборудуют 13 современных остановочных павильонов с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью".

В зоне благоустройства поставят парковки для автомобилей и велосипедов, откроются четыре пункта проката самокатов. Также преобразятся сквер Варьете на Сокольнической площади рядом с Домом молодежи, сквер Огнеборцев возле памятника архитектуры - пожарной каланчи, и озелененную территорию называемую в народе "бульвар Гастелло".

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Предусмотрено озеленение всей территории возле строящейся станции - будут обустроены около 34 тыс. квадратных метров газонов и цветников, осенью планируется высадить более 90 деревьев и свыше 3,4 тыс. кустарников.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. В рамках проекта на улицах появится более 300 новых фонарей с энергосберегающими лампами.

Завершить основные строительно-монтажные работы возле станции БКЛ "Сокольники" планируется в текущем году.