В подмосковном Ашукино прошли тренировки спецназа Центрального округа

В пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии России сообщили о комплексном практическом занятии в учебном центре в подмосковном Ашукино.

В рамках стратегического учения "Заслон-2021" здесь тренировались спецназовцы софринской бригады оперативного назначения, московской дивизии по охране общественного порядка и отдельного отряда специального назначения "Пересвет". Основная цель занятия - повышение уровня слаженности и взаимодействия всех подразделений при совместном выполнении служебно-боевых задач.

Уровень их подготовки оценивали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов и командующий Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Игорь Голлоев.

Бойцы тренировались на нескольких учебных местах. В первую очередь, разумеется, стрельба из всего, что есть на вооружении - из стрелкового оружия, минометов, зенитной артиллерии. Военнослужащие одновременно тренировались искать и уничтожать вооруженные банды.

Необходимые навыки отрабатывали кинологические расчеты, военные водители, связисты, подразделения радиационной, химической и биологической защиты.