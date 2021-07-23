Новости

В подмосковном Ашукино прошли тренировки спецназа Центрального округа 20:11
ВОЗ назвала доминирующий штамм коронавируса 19:54
Изменена система ценообразования на проезд в скоростных поездах Минск-Москва 19:42
ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры к Украине 19:37
В Оренбуржье пожарный погиб, защищая село от огня 19:35
ВОЗ: Рано говорить о завершении пандемии коронавируса 19:15
МИД РФ сравнил высказывания политиков и ученых о "Спутнике V" 19:08
Гандболистка Сень опубликовала видео парада на открытии Олимпиады 19:00
В казанский суд передали дело о краже крупной партии ювелирных изделий 18:59
"Проект медиа" включен в перечень нежелательных в РФ иностранных организаций 18:51
Медведев прокомментировал заявления о санкциях по "Северному потоку-2" 18:47
Лучшие спектакли Зальцбургского фестиваля покажут в кино 18:44
Минпромторг проведет эксперимент по маркировке электронных сигарет 18:42
Минюст включил в список СМИ-иноагентов The Insider и ряд российских журналистов 18:24
ЦБ изменил порядок определения ставки по механизмам поддержки кредитования МСП 18:06
Брянские медики уничтожили вакцину от COVID вместо использования 18:06
В Оренбуржье из-за степного пожара эвакуировали жителей деревни 18:05
Ростуризм: Mouzenidis Travel намерен выполнить обязательства перед туристами 18:03
Путин подписал указ о флагах ВМФ России 17:58
Избитого под Петербургом сына Стаса Пьехи выписали из больницы 17:57
РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных поездов самолетами 17:51
Лавров: Запад не любит Россию за ее независимую политику 17:48
Адвокаты начали проводить бесплатные консультации в соцсетях 17:47
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины 17:19
Первые грузы из Азии в Европу по Севморпути пойдут в 2025 году 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
23.07.2021 20:11
Рубрика: Власть

В подмосковном Ашукино прошли тренировки спецназа Центрального округа

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: предоставлено пресс-службой Центрального округа войск национальной гвардии РФ Фото: предоставлено пресс-службой Центрального округа войск национальной гвардии РФ
Фото: предоставлено пресс-службой Центрального округа войск национальной гвардии РФ

В пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии России сообщили о комплексном практическом занятии в учебном центре в подмосковном Ашукино.

Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии
В Мурманской области Росгвардия отработала нейтрализацию террористов

В рамках стратегического учения "Заслон-2021" здесь тренировались спецназовцы софринской бригады оперативного назначения, московской дивизии по охране общественного порядка и отдельного отряда специального назначения "Пересвет". Основная цель занятия - повышение уровня слаженности и взаимодействия всех подразделений при совместном выполнении служебно-боевых задач.

Уровень их подготовки оценивали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов и командующий Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Игорь Голлоев.

Бойцы тренировались на нескольких учебных местах. В первую очередь, разумеется, стрельба из всего, что есть на вооружении - из стрелкового оружия, минометов, зенитной артиллерии. Военнослужащие одновременно тренировались искать и уничтожать вооруженные банды.

Необходимые навыки отрабатывали кинологические расчеты, военные водители, связисты, подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

В регионах Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин подписал указ о флагах ВМФ России
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
Собянин: Москва прошла пик коронавируса
Песков: Объем транзита газа через Украину будет зависеть от спроса в Европе
Мурашко: Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии