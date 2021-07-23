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Рубрика: Власть

В ЗАГСах Москвы отменили предварительную запись

Текст: Любовь Проценко

В столичных ЗАГСах отменили предварительную запись, которую ввели 15 июня на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19. Теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания вернулись к обычному режиму работы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Анастасия Ракова: Более 60% москвичей, состоящих на надомном обслуживании, вакцинировались

"Столичные ЗАГСы работали по предварительной записи с 15 июня. Такая мера была введена из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в столице. С того момента ЗАГСы оказали более 58 тысяч услуг: на личном приеме горожане подали более 3,5 тысячи заявлений на заключение брака, около 16 тысяч человек получили услугу по выдаче повторных документов. Жители относились с пониманием к принятым мерам. Около 4,5 тысячи заявлений о заключении брака были поданы онлайн, многие вопросы москвичи задавали по телефону и в социальных сетях, что сократило количество личных посещений. Эпидемиологическая ситуация позволяет нам отменить предварительную запись. Теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания возвращаются к обычному режиму работы. Отмечу также, что вакцинацию от COVID-19 прошли почти 80% сотрудников ЗАГС".

Во время работы по предварительной записи регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводилась в назначенные даты и время. По вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения других юридически значимых действий все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания консультировали заявителей по телефону.

Больше всего заявлений о заключении брака за период особого режима работы было подано во Дворец бракосочетания №4, около 750. Он недавно открылся после капитального ремонта. Дворец работает ежедневно с 9:00 до 18:00, а с четверга по воскресенье с 9:00 до 20:00. Для всех молодоженов на церемониях бесплатно играет живая музыка, а после бракосочетания пара может устроить фотосессию в благоустроенном внутреннем дворике.

Для профилактики возникновения и распространения COVID-19 в загсах и дворцах бракосочетания соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. Регулярно проводится дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами, а для посетителей доступны антисептические средства. Перед началом рабочего дня сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются, также запрещен вход посетителям с высокой температурой.

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