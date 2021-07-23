Видео: Джип прокатил человека на тюбинге по затопленному Тамбову

Катание на тюбинге за Gelandewagen в затопленном Тамбове. Видео: https://t.co/GxJoEMmdW5 pic.twitter.com/GZX1EXsb9t — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 23, 2021

Водитель Mercedes Gelandewagen оштрафован на тысячу рублей за катание человека на тюбинге по затопленной парковке в спальном районе. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел 21 июля во второй половине дня. На Тамбов пролился обильный дождь, ливневая канализация с ним не справилась и в северной части города на парковках у многоэтажек образовались обширные и довольно глубокие озера. Этим решили воспользоваться двое любителей экстрима: один забрался в тюбинг, второй привязал его к своему Gelandewagen и сел за руль.

Необычный заезд сняли на видео жители соседних домов и выложили в Сеть, где его заметили полицейские. Водителя джипа нашли и наказали за нарушение правил перевозки пассажиров.