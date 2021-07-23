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Рубрика: Происшествия

На Транссибе рухнул железнодорожный мост

Текст: Татьяна Дмитракова

В результате обильных осадков, выпавших на территории нескольких районов Забайкальского края, произошел подъем уровня воды в реках. Об этом сообщает ГУ МЧС по Забайкалью.

В результате мощных осадков сегодня в 09.00 местного времени (03.00 мск) обрушился мост на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали. Инженерное сооружение находилось близ села Нижняя Куэнга Сретенского района. Пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.

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Тем временем сложная ситуация отмечается в Шилкинском районе, где продолжает подъем уровня воды в горных реках. В городе Шилка подтоплены 190 приусадебных участков, 37 жилых домов, поврежден низководный мост и 100 метров дорожного полотна региональной автодороги.

В Нерчинском районе произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч. В результате этого в селе Заречный подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков. На месте происшествия продолжают работать спасатели пожарно-спасательных гарнизонов Нерчинского и Балейского гарнизонов.

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