На Транссибе рухнул железнодорожный мост

В результате обильных осадков, выпавших на территории нескольких районов Забайкальского края, произошел подъем уровня воды в реках. Об этом сообщает ГУ МЧС по Забайкалью.

В результате мощных осадков сегодня в 09.00 местного времени (03.00 мск) обрушился мост на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали. Инженерное сооружение находилось близ села Нижняя Куэнга Сретенского района. Пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.

Тем временем сложная ситуация отмечается в Шилкинском районе, где продолжает подъем уровня воды в горных реках. В городе Шилка подтоплены 190 приусадебных участков, 37 жилых домов, поврежден низководный мост и 100 метров дорожного полотна региональной автодороги.

В Нерчинском районе произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч. В результате этого в селе Заречный подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков. На месте происшествия продолжают работать спасатели пожарно-спасательных гарнизонов Нерчинского и Балейского гарнизонов.