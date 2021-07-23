В Хабаровске открыли крупнейший логистический почтовый центр

Логистический почтовый центр Почты России и ВТБ в Хабаровске начал свою работу в тестовом режиме. Он стал вторым, построенным в рамках проекта "Национальные логистические технологии". Первый в марте этого года был открыт в Новосибирске. Хабаровский центр станет единственным подобным на Дальнем Востоке.

"Вместе с помощником Президента РФ, председателем совета директоров АО "Почта России" Максимом Орешкиным и генеральным директором АО "Почта России" Максимом Акимовым посмотрели, как отлажена работа центра", - сообщил в своем Telegram врио губернатора края Михаил Дегтярев, присутствовавший на открытии.

Глава региона рассказал, что в строительство и оборудование центра вложили 2,3 миллиарда рублей. На проектную мощность он сможет выйти к четвертому кварталу этого года. Запуск центра позволит создать 700 новых рабочих мест.

Подобные сортировочные хабы появятся также в Краснодаре, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Воронеже, Красноярске и Челябинске.