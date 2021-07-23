В Якутии из церкви украли компьютер, продукты и гитару

В Нерюнгринском районе Якутии полиция задержала злоумышленника, совершившего кражу в церкви евангельских христиан.

Обратившийся в правоохранительные органы служитель рассказал, что неизвестный похитил из храма компьютер, термопот, гитару и продукты в общей сложности на 50 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД Якутии сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый за грабеж 43-летний местный житель, который в этом году освободился из мест лишения свободы. Ранее он подрабатывал в этой церкви разнорабочим и знал, какое имущество там имеется.

В помещение мужчина проник, разбив окно палкой. Он вынес вещи в три приема и успел их сбыть, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу. Задержанный заключен под стражу.