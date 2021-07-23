В Якутии установился чрезвычайно высокий класс пожароопасности

Чрезвычайно высокий пятый класс пожароопасности в течение длительного времени сохраняется в Горном, Намском, Усть-Алданском, Томпонском и Оймяконском районах, а теперь к ним добавился Мирнинский район, сообщается в пятницу на официальном информационном портале республики.

Это не какая-то обособленная территория. Мирнинский район расположен на западе региона, Оймяконский - на северо-востоке, а Намский и Усть-Алданский - центральная часть республики. Чрезвычайно пожароопасными стали огромные пространства, где стоят жара и засуха.

По данным оперативного штаба, в Якутии действуют 235 лесных пожаров на площади свыше 1,5 миллиона гектаров. В их тушении задействованы более двух тысяч человек и 259 единиц техники, включая авиационную группировку МЧС и Минобороны. За сутки ликвидировано три очага, локализовано 16, но обнаружено 11 новых возгораний.

Очень сложная ситуация сейчас в Горном районе, где ведется работа по тушению 11 пожаров. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников поручил ГАУ "Якутлесресурс" перенаправлять туда технику, освобождающуюся от тушения пожаров в других местах. Кроме того, на заседании оперативного штаба он дал указание привлекать на ликвидацию возгораний больше местного населения, уделяя при этом повышенное внимание безопасности граждан, борющихся с огнем.