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Рубрика: Происшествия

В Забайкалье закрыли проезд к Нерчинску из-за угрозы обрушения дороги

Текст: Юлия Гарднер

В Забайкальском крае перекрыли проезд к городу Нерчинску со стороны федеральной трассы "Амур" из-за угрозы обрушения дороги.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю
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Как сообщает пресс-служба правительства региона, движение закрыто на 24 километре дороги из-за размыва водопропускных труб.

- Автобусное сообщение по маршруту №542 Чита - Нерчинск (через Знаменку) временно отменено, добраться до Нерчинска можно на автобусе №586 Чита-Нерчинск (через Холбон)", - сказал руководитель краевого минстроя Дмитрий Ватагин.

Автомобили проезжают альтернативными путями со стороны города Шилка.

Восстанавливать дорогу начнут после спада воды.

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