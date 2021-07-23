В Забайкалье закрыли проезд к Нерчинску из-за угрозы обрушения дороги

В Забайкальском крае перекрыли проезд к городу Нерчинску со стороны федеральной трассы "Амур" из-за угрозы обрушения дороги.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, движение закрыто на 24 километре дороги из-за размыва водопропускных труб.
- Автобусное сообщение по маршруту №542 Чита - Нерчинск (через Знаменку) временно отменено, добраться до Нерчинска можно на автобусе №586 Чита-Нерчинск (через Холбон)", - сказал руководитель краевого минстроя Дмитрий Ватагин.
Автомобили проезжают альтернативными путями со стороны города Шилка.
Восстанавливать дорогу начнут после спада воды.