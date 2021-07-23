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23.07.2021 15:23

Ладыков ответил на вопросы жителей на прямой линии

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии состоялась прямая линия, в ходе которой глава администрации города Алексей Ладыков ответил на волнующие жителей вопросы.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

За два часа прямой трансляции поступило более 200 обращений разного формата по телефону и через социальные сети. Спектр вопросов оказался широким - от ремонта дворовых территорий до вакцинации от коронавируса.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Озвучивались и проблемы частного характера, к решению которых приступили незамедлительно, поскольку к прямой линии были подключены руководители районных администраций. Так, например, на жалобу об обвале дороги на улице Смирнова сити-менеджер поручил отреагировать до конца дня - выйти на место и принять меры. Отвечая на обращение о подтоплении гаражей рядом с рынком "Хевешский", Ладыков отметил, что необходимо провести проверку по выдаче всех разрешительных документов на строительство торговой площадки. При наличии нарушений власти города обратятся в суд, чтобы обязать застройщика возвести ливневую канализацию.

Ответил глава администрации и на один из самых актуальных сейчас для жителей Юго-Западного района вопрос об ограничении движения по улице Гражданской.

- Полного ограничения движения транспортных средств по улице Гражданской не будет. Решили, что достаточно будет перенести движение троллейбусных маршрутов на улицу Энтузиастов - это позволит подрядчику разогнаться и увеличить темп работ. Задача - до конца года уложить два слоя асфальта и запустить движение по четырем полосам, - сообщил Ладыков.

Немало обращений было связано с реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения. По словам сити-менеджера, на данный момент объявлены тендеры на обновление 14 канализационно-насосных станций на 1,4 миллиарда рублей. В ближайшее время будет проведен аукцион на замену канализационного коллектора стоимостью более 300 миллионов рублей. Средства - 1,7 миллиарда рублей - на развитие инженерной инфраструктуры и решение проблемы износа сетей будут получены от Нового банка развития на безвозмездной основе.

В ходе общения с жителями были затронуты и вопросы сохранности благоустройства в городе. Так, администратор Красной площади рассказал, что вандалы уже испортили многие элементы. Самыми наглядными примерами стали сломанные топиарные фигуры на самой площади, в Кадетском парке и других общественных местах. Круглые светящиеся качели были оторваны и расколоты.

- Имущество, которое мы установили, нужно беречь, и с уважением относиться к труду тех людей, которые реализовали эти проекты на территории города. Пять качелей-колец стоят около миллиона рублей. Во-первых, этих денег нет, во-вторых, для того, чтобы этот вопрос решить, нужно заложить средства в бюджет, заказать, установить. Это длительное время. На всех общественных пространствах установим камеры "Безопасный город", будем привлекать к ответственности вместе с органами МВД, - ответил Ладыков.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Жителей волновал и вопрос празднования Дня города в Чебоксарах. Как заявил глава администрации, принято решение не проводить масштабных мероприятий.

- Нам нужно увеличить темпы вакцинации, и пока мы не достигнем необходимого процента для выработки коллективного иммунитета, никаких массовых мероприятий на территории города не будет. Мы не можем подвергать опасности жизни людей. К сожалению, не все ответственно подходят к этой проблеме, - отметил сити-менеджер.

В целом, все озвученные на прямой линии обращения взяты на контроль руководителями структурных подразделений. Подводя итоги, Ладыков заявил, что глобальных проблем не прозвучало, а все текущие вопросы администрация города в состоянии решить.

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