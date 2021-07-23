Пять муниципальных практик Чебоксар победили в региональном конкурсе

Администрация Чебоксар одержала победу в региональном конкурсе за пять лучших муниципальных практик.

В качестве поощрения за участие в этапе всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" город получит 820 тысяч рублей из республиканского бюджета.

Три из пяти проектов оказались на первом месте в своих номинациях. В сфере градостроительства победил проект реконструкции Красной площади, рассказал глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков на своей странице в Instagram.

"Информационно-навигационная система как источник данных и инструмент для подготовки решений по вопросам улучшения транспортного обслуживания горожан и их обсуждения на платформе электронных референдумов" заняла первую строчку среди цифровых технологий. Кроме того, Чебоксары признаны лучшими в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами".

За каждое первое место в номинациях городу направляется по 180 тысяч рублей, за третьи места - по 140 тысяч рублей.

Кстати, третье место было присуждено городу за обратную связь. В конкурсной заявке было рассказано о взаимодействии с территориальными общественными самоуправлениями по вопросам благоустройства дворов, общественных пространств. Такую же позицию администрация получила в номинации Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий национальной политики на муниципальном уровне".

- Результат достойный. Благодарю горожан, подрядчиков и курирующие структурные подразделения за вклад в победу - вашими усилиями Чебоксары действительно преображаются и тиражируют свои лучшие практики. Впереди федеральный этап конкурса. Будем надеяться, что он принесет нам успех, - подчеркнул Алексей Ладыков.