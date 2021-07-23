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Рубрика: Происшествия

В Башкирии двух мужчин будут судить за убийство 100-летнего ветерана

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

Прокуратура Республики Башкортостан направила в суд уголовное дело о разбое и убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. За преступление будут держать ответ двое мужчин: один из них - житель Кигинского района Башкирии, второй - Челябинской области. Преступление было совершено в селе Леуза Кигинского района в июле 2020 года.

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По версии следствия, обвиняемые узнали, что у одиноко проживающего в Кигинском районе республики 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны имеется крупная сумма денег. Ночью в состоянии алкогольного опьянения они пробрались в его дом, связали и жесткого избили ветерана, требуя выдать сбережения. Старик не выдержал пыток и отдал налетчикам более 2,4 миллиона рублей, которые они поделили между собой.

От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления, его тело обнаружили на следующий день соседи. Злоумышленники скрылись с похищенным. В руки стражей порядка они попали в сентябре 2020 года. Часть похищенных денег в сумме около одного миллиона рублей была обнаружена в тайнике в лесном массиве.

Как сообщил старший помощник СУ СК РФ по РБ Евгений Каневский, злоумышленниками оказались бывшие сотрудники ФСИН, которые знали, как совершить преступление, не оставив следов, а после содеянного старались не привлекать к себе внимания. Поэтому преступление почти два месяца оставалось нераскрытым. Однако их личности удалось установить совместными усилиями криминалистов, сотрудников уголовного розыска МВД по РБ и Главного управления уголовного розыска МВД России, а также регионального Управления ФСБ.

В ходе расследования проведено более 40 судебных экспертиз, на причастность к преступлению проверено около 300 лиц.

- Под тяжестью собранных доказательств один из обвиняемых сознался в разбойном нападении, заявив, что не причастен к убийству. Его сообщник вину в предъявленном обвинении не признал, - уточнил подробности дела Евгений Каневский.

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