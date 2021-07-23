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23.07.2021 15:42

В Чебоксарах применят лизинг для замены освещения соцобъектов

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии стартовала масштабная работа по модернизации систем освещения в учреждениях социальной сферы. Она затронет учебные заведения, лагеря, организации культуры, физкультуры и спорта.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как заявил глава администрации города Алексей Ладыков, новые светильники обеспечат более комфортные условия, безопасность для людей и окружающей среды, а также энергоэффективность.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- Планируется общая замена свыше 50 тысяч ламп на 240 миллионов рублей, большинство которых должно быть установлено до 1 декабря текущего года, - отметил сити-менеджер.

Как сообщила замглавы администрации по социальным вопросам Ольга Чепрасова обновление освещения только в школах позволит экономить около 26,2 миллиона рублей в год.

Модернизация будет проводиться с использованием схемы лизинга. Так, по результатам электронного аукциона на установке 45,2 тысячи светильников в образовательных учреждениях победителям стало подразделение одного из федеральных банков. Общая сумма финансирования составила 217,5 миллиона рублей. Подрядчики должны выполнить работы в декабре этого года.

В 11 организаций культурной сферы другой компанией должно быть поставлено 2,7 тысячи светодиодных ламп. Сумма контракта составила 3,5 миллиона рублей, что оказалось на 45 процентов меньше стартовой цены торгов. Из-за значительного снижения чтобы не допустить потери качества новые лампы сначала будут направлены на экспертизу в Торгово-промышленную палату Чувашии. Решение об их установке будет принято только после проверки и не позднее февраля 2022 года.

Около двух тысяч энергоэффективных светильников будут установлены и в 10 учреждениях физкультуры.

По словам Ладыкова, расчет за обновление систем освещения будет осуществляться в течение 7 лет.

- Мы не банально заложили средства в бюджет города на закупку и замену светильников, а планируем получить экономию от затрат на потребление электроэнергии и на эти деньги произвести оплату за светильники. Дополнительных средств в бюджете не предусматриваем. Считаю, что это достаточно грамотное управленческое решение. Главное - чтобы эти светильники были установлены качественно и соответствовали заявленным характеристикам, - сказал глава администрации.

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