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23.07.2021 15:35

В Чебоксарах проведут ремонт в домах для 19 тысяч человек

Текст: Сергей Кирсанов
Капитальный ремонт в этом году будет проведен в 81 многоквартирном доме Чебоксар. Условия проживания будут улучшены для 19 тысяч человек.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Ход работ обсудили на еженедельной планерке под руководством главы администрации города Алексея Ладыкова.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Как рассказал директор МБУ "Управление жилфондом Чебоксар" Андрей Шестаков, капитальный ремонт проводится по различным видам работ - замена кровли, водопроводных труб, батарей, реставрация фасада и так далее. Кроме того, в многоэтажках планируется заменить лифтовое оборудование, выработавшее свой ресурс.

- На сегодняшний день в двух домах работы завершены, в 48 ведется ремонт общего имущества. Рост цен на материалы привел к отсутствию участников на торгах и отказу подрядных организаций от выполнения работ по уже заключенным договорам. Есть риски несвоевременного завершения работ в 24 домах, - рассказал Шестаков.

По словам Ладыкова, подразделения мэрии должны оказать содействие по поиску подрядчиков, несмотря на то, что заказчиком работ выступает "Региональный фонд капитального ремонта". Сити-менеджер также обратил внимание на некоторые дома, где после ремонта фасада уже видны недочеты. Шестаков отметил, что подрядные организации не спешат выполнять гарантийные работы, однако с ними уже проводится соответствующая работа.

- Наша задача здесь - обеспечить взаимодействие с жителями, организовать свой контроль, работать на опережение, ставить вопросы перед заказчиком в случае угрозы срыва сроков. Поэтому прошу глав районов, управление жилфондом своевременно реагировать, адекватно оценивать ход проведения работ. И докладывать о тех рисках, которые вы видите. Совместно с минстроем Чувашии будем эту ситуацию отрабатывать, - поручил Ладыков.

В целом за шесть лет реализации программы в Чебоксарах капитальный ремонт проведен в 797 многоквартирных домах, в которых проживают 141,3 тысячи человек.

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