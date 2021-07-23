В Чебоксарах проведут ремонт в домах для 19 тысяч человек

Ход работ обсудили на еженедельной планерке под руководством главы администрации города Алексея Ладыкова.
Как рассказал директор МБУ "Управление жилфондом Чебоксар" Андрей Шестаков, капитальный ремонт проводится по различным видам работ - замена кровли, водопроводных труб, батарей, реставрация фасада и так далее. Кроме того, в многоэтажках планируется заменить лифтовое оборудование, выработавшее свой ресурс.
- На сегодняшний день в двух домах работы завершены, в 48 ведется ремонт общего имущества. Рост цен на материалы привел к отсутствию участников на торгах и отказу подрядных организаций от выполнения работ по уже заключенным договорам. Есть риски несвоевременного завершения работ в 24 домах, - рассказал Шестаков.
По словам Ладыкова, подразделения мэрии должны оказать содействие по поиску подрядчиков, несмотря на то, что заказчиком работ выступает "Региональный фонд капитального ремонта". Сити-менеджер также обратил внимание на некоторые дома, где после ремонта фасада уже видны недочеты. Шестаков отметил, что подрядные организации не спешат выполнять гарантийные работы, однако с ними уже проводится соответствующая работа.
- Наша задача здесь - обеспечить взаимодействие с жителями, организовать свой контроль, работать на опережение, ставить вопросы перед заказчиком в случае угрозы срыва сроков. Поэтому прошу глав районов, управление жилфондом своевременно реагировать, адекватно оценивать ход проведения работ. И докладывать о тех рисках, которые вы видите. Совместно с минстроем Чувашии будем эту ситуацию отрабатывать, - поручил Ладыков.
В целом за шесть лет реализации программы в Чебоксарах капитальный ремонт проведен в 797 многоквартирных домах, в которых проживают 141,3 тысячи человек.