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23.07.2021 15:22
Рубрика: Происшествия

В Казани женщина передала доставщику еды записку "SOS"

Текст: Сергей Кирсанов

Полицейские в Казани выясняют обстоятельства происшествия с женщиной, которая передала через курьера службы доставки записку об угрозах в свой адрес и просьбой о помощи.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Инцидент произошел накануне в квартире одного из домов на улице Чистопольской. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по столице РТ, сообщение от курьера поступило в отдел полиции "Ямашевский" около пяти часов вечера. Он объяснил, что при оплате заказа женщина передала записку "Вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, SOS". На место были направлены наружные службы полиции, а также следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что в квартире проживает женщина-психолог, а инцидент случился во время сеанса психотерапии с сыном коллеги.

- Со слов женщины, молодой человек признался, что даже при деловых встречах он не может управлять собой: хочет направить пистолет в голову партнеров. И после данных слов направил пистолет в ее сторону. Позже он извинился, но спустя время ситуация повторилась. Улучив момент, заявительница прошла в ванную, написала записку и передала ее курьеру, который привез роллы, - пояснили в УМВД РФ по Казани.

В ведомстве добавили, что молодой человек рассказал собственную версию, указав, что женщина похитила у него крупную сумму денег. В результате обе стороны написал заявления о привлечении друг друга к уголовной ответственности. Решение о дальнейших действиях в полиции примут по итогам проверки.

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