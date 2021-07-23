В казанский суд передали дело о краже крупной партии ювелирных изделий

Преступление было совершено в 2018 году во время чемпионата мира по футболу. Что любопытно, главный фигурант и обвиняемый - гражданин Колумбии.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк напомнила, что 15 июля 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке изделий, принадлежащих одной из ведущих российских ювелирных компаний, украли чемодан с украшениями и сертифицированными бриллиантами на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту.

Сыщики изучили записи камер видеонаблюдения, провели генетические экспертизы биологических следов с места происшествия. Это позволило установить личность подозреваемого. Им оказался 42-летний гражданин Колумбии, который участвовал в процессе упаковки ценного багажа вместе с работниками компании-перевозчика.

Его объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. В сентябре 2019 года колумбийца задержали в Аргентине.

В марте этого года его экстрадировали в Россию и в апреле доставили из Москвы в Татарстан - к месту преступления. Он должен был указать тайник, где спрятал украденные сокровища.

И колумбиец действительно признался, что спрятал украденное в лесополосе одного из районов Казани. Но не помнил, где точно. Полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В конце-концов, они нашли драгоценности.

В мае похищенные ювелирные изделия и бриллианты министр внутренних дел по Республике Татарстан передал законному владельцу. Теперь расследование уголовного дела завершено и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.