Новости

В подмосковном Ашукино прошли тренировки спецназа Центрального округа 20:11
ВОЗ назвала доминирующий штамм коронавируса 19:54
Изменена система ценообразования на проезд в скоростных поездах Минск-Москва 19:42
ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры к Украине 19:37
В Оренбуржье пожарный погиб, защищая село от огня 19:35
ВОЗ: Рано говорить о завершении пандемии коронавируса 19:15
МИД РФ сравнил высказывания политиков и ученых о "Спутнике V" 19:08
Гандболистка Сень опубликовала видео парада на открытии Олимпиады 19:00
В казанский суд передали дело о краже крупной партии ювелирных изделий 18:59
"Проект медиа" включен в перечень нежелательных в РФ иностранных организаций 18:51
Медведев прокомментировал заявления о санкциях по "Северному потоку-2" 18:47
Лучшие спектакли Зальцбургского фестиваля покажут в кино 18:44
Минпромторг проведет эксперимент по маркировке электронных сигарет 18:42
Минюст включил в список СМИ-иноагентов The Insider и ряд российских журналистов 18:24
ЦБ изменил порядок определения ставки по механизмам поддержки кредитования МСП 18:06
Брянские медики уничтожили вакцину от COVID вместо использования 18:06
В Оренбуржье из-за степного пожара эвакуировали жителей деревни 18:05
Ростуризм: Mouzenidis Travel намерен выполнить обязательства перед туристами 18:03
Путин подписал указ о флагах ВМФ России 17:58
Избитого под Петербургом сына Стаса Пьехи выписали из больницы 17:57
РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных поездов самолетами 17:51
Лавров: Запад не любит Россию за ее независимую политику 17:48
Адвокаты начали проводить бесплатные консультации в соцсетях 17:47
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины 17:19
Первые грузы из Азии в Европу по Севморпути пойдут в 2025 году 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
23.07.2021 18:59
Рубрика: Происшествия

В казанский суд передали дело о краже крупной партии ювелирных изделий

Текст: Михаил Фалалеев

Преступление было совершено в 2018 году во время чемпионата мира по футболу. Что любопытно, главный фигурант и обвиняемый - гражданин Колумбии.

Фото: iStock
В Петербурге похитителя картины за 15 млн рублей задержали спустя 11 лет

Официальный представитель МВД России Ирина Волк напомнила, что 15 июля 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке изделий, принадлежащих одной из ведущих российских ювелирных компаний, украли чемодан с украшениями и сертифицированными бриллиантами на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту.

Сыщики изучили записи камер видеонаблюдения, провели генетические экспертизы биологических следов с места происшествия. Это позволило установить личность подозреваемого. Им оказался 42-летний гражданин Колумбии, который участвовал в процессе упаковки ценного багажа вместе с работниками компании-перевозчика.

Его объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. В сентябре 2019 года колумбийца задержали в Аргентине.

В марте этого года его экстрадировали в Россию и в апреле доставили из Москвы в Татарстан - к месту преступления. Он должен был указать тайник, где спрятал украденные сокровища.

И колумбиец действительно признался, что спрятал украденное в лесополосе одного из районов Казани. Но не помнил, где точно. Полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В конце-концов, они нашли драгоценности.

В мае похищенные ювелирные изделия и бриллианты министр внутренних дел по Республике Татарстан передал законному владельцу. Теперь расследование уголовного дела завершено и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство МВД Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Путин подписал указ о флагах ВМФ России
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
Собянин: Москва прошла пик коронавируса
Песков: Объем транзита газа через Украину будет зависеть от спроса в Европе
Мурашко: Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров