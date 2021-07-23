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23.07.2021 16:58
Рубрика: Культура

В Оренбурге заложили памятник летчику Михаилу Девятаеву

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В Оренбурге заложили камень в основание будущего памятника легендарному мордовскому летчику Михаилу Девятаеву, совершившему с девятью товарищами побег из фашистского концлагеря на угнанном у немцев самолете.

На установку бронзового бюста Герою Советского Союза - выпускнику оренбургской "лётки" - пойдут сборы от благотворительного спектакля "Гостиница Астория" с участием известных жителей города: чиновников, политиков, бизнесменов.

Фото: Николай Гагарин
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Закладка мемориала состоялась в сквере у школы №39 - на пересечении Паркового проспекта и улицы Лукиана Попова. Почетным гостем церемонии стал сын героя - Александр Девятаев, прибывший из Казани с супругой.

С инициативой об увековечении памяти героя-летчика ранее выступил оренбургский писатель и краевед, руководитель благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

- Осенью 2001 года, будучи на практике в газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг", я приехал на встречу с Михаилом Девятаевым, которая проходила в мемориальном центре концлагеря Заксенхаузен, - рассказал "РГ" собеседник. - Я видел, с каким пиететом и невероятным восхищением смотрели немцы на этого легендарного человека. Они были потрясены его рассказом. Михаил Петрович учился в Оренбурге (в то время - Чкалов) с 1938-го по 1940 год. Несколько лет назад в одной из телепередач о людях, тесно связанных с нашим городом, я сказал, что на Аллее героев не хватает имени Михаила Девятаева. И вот наконец историческая справедливость восторжествовала.

Автором проекта монумента стал скульптор Александр Сукманов. По желанию сына героя оренбуржцам и гостям города Михаил Девятаев предстанет молодым курсантом - таким, каким он был в годы учебы в Первом Чкаловском военном авиационном училище им. Ворошилова. На сегодня работа над бюстом в мягком материале уже завершена. Предстоит отлить памятник в бронзе и установить на гранитный постамент. По планам, торжественное открытие мемориала состоится в этом году.

Справка "РГ"

Михаил Петрович Девятаев - Герой Советского Союза, уроженец мордовского села Торбеево, почетный гражданин Республики Мордовия, а также города Казани и немецких городов Вольгаста и Цинновица. Похоронен в 2002 году в Казани на Арском кладбище.

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