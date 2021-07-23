В Оренбуржье из-за степного пожара эвакуировали жителей деревни

Жителей деревни Красный Огородник в Кваркенском районе пришлось эвакуировать из-за вспыхнувшего в окрестностях степного пожара.

Как сообщило в пятницу УМВД по Оренбургской области, в пункт временного размещения на трех машинах полицейские доставили 19 человек, в том числе одного ребенка.

- Существовала реальная угроза населению, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации Главного управления МЧС по региону, на данный момент пожарно-спасательные подразделения отстояли деревню. Однако работа над ликвидацией пожара продолжается.

В борьбе с огнем задействованы 63 человека и 30 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.