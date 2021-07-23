В Перми дети насильно заперли свою 70-летнюю мать в квартире

Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю начали проверку информации о том, что 70-летнюю женщину насильно лишили свободы. Об этом сообщили в СК РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о том, что пожилую женщину собственные дети заперли в квартире и не давали из нее выходить. При этом они заколотили окна досками, а на дверь повесили замок.

Информация об этом проверяется и по ее итогам будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.