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23.07.2021 10:28
Рубрика: Происшествия

В Прикамье сошли с рельсов четыре вагона с цементом и целлюлозой

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

На территории города Краснокамска Пермского края, произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Об этом сообщили представители Свердловской железной дороги.

Фото: t.me/agurulev
На Транссибе рухнул железнодорожный мост

Вагоны были загружены цементом и целлюлозой, но при сходе с рельсов они не опрокинулись.

Пострадавших при аварии не было. Поезд следовал со станции Оверята до станции Краснокамск, но сход вагонов не повлиял на движение других составов.

Сейчас на месте инцидента работает восстановительный поезд. На место происшествия также выехал пермский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных и контролирующих органов.

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