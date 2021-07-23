В Прикамье сошли с рельсов четыре вагона с цементом и целлюлозой

На территории города Краснокамска Пермского края, произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Об этом сообщили представители Свердловской железной дороги.

Вагоны были загружены цементом и целлюлозой, но при сходе с рельсов они не опрокинулись.

Пострадавших при аварии не было. Поезд следовал со станции Оверята до станции Краснокамск, но сход вагонов не повлиял на движение других составов.

Сейчас на месте инцидента работает восстановительный поезд. На место происшествия также выехал пермский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных и контролирующих органов.