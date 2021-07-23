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23.07.2021 14:25
Рубрика: Общество

В Саратовской области откроют мастерские по стандартам WorldSkills

В Саратовской области по нацпроекту "Образование" продолжается создание профессиональных мастерских, оснащенных современным оборудованием по стандартам WorldSkills.
Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области

Как сообщили в областном министерстве образования, в этом году гранты на открытие мастерских получили Саратовский политехнический колледж и Балашовский техникум механизации сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба министерства образования Саратовской области
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В Саратовском политехническом колледже для студентов, обучающихся по специальности "строительство", будут открыты мастерские "Сантехника и отопление", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Малярные и декоративные работы" и "Электромонтаж".

В мастерских установят виртуальные комплексы, которые включают в себя программное обеспечение и VR-очки. Колледж уже приобрел малярную мастерскую, в ней есть наглядные пособия, и отдельные оборудованные рабочие места для выполнения практических занятий. Кроме того, в учебное заведение поступил комплекс лабораторного оборудования для электромонтажа.

- Это исполнение мечты для нас. С таким оборудованием, в полноценно оснащенных рабочих зонах каждый студент будет чувствовать себя настоящим специалистом. Это идеальные условия, чтобы овладеть профессиональными навыками, - считает директор колледжа Константин Гудков.

В Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства в новом учебном году для студентов, которые обучаются по специальности "обслуживание транспорта и логистика", будут доступны также четыре новые мастерские: "Кузовной ремонт", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Окраска автомобиля" и "Обслуживание грузовой техники".

Сейчас в помещениях будущих мастерских в трех зданиях техникума проводится ремонт. Там установили пластиковые окна, красят стены, для заезда автомобилей поставят подъемные ворота. Все работы проводятся в соответствии с брендбуком стандартов WorldSkills.

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
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В мастерских по покраске автомобилей установят окрасочно-сушильную камеру, стапель для кузовного ремонта и сварочные посты. В еще одном корпусе разместят современную автоматизированную портальную мойку высокого давления.

Третий корпус будет предназначен непосредственно для ремонта легковых и грузовых автомобилей. Там будут установлены инфракрасный стенд развал-схождения, оборудование для прокачки тормозной жидкости и топливной системы, промывки инжекторов, автомобильные подъемники.

Кроме того, в рамках проекта в техникуме подготовят классы для студентов и экспертов, где первые будут готовиться к сдаче экзаменов, а вторые - отслеживать выполнение заданий через систему видеонаблюдения.

На средства гранта техникум приобретает и новые машины для учебных занятий по ремонту автомобилей.

По словам директора техникума Владимира Якубовича, уже поступило около 50 процентов оборудования, завершится поставки должны к 15 августа.

- Уже пришел новый грузовой автомобиль, окрасочно-сушильная камера, стапель для кузовного ремонта и многое другое. Новые мастерские - это отличный подарок ко дню рождению техникума, в этом году нам в сентябре исполнится 87 лет. Надеюсь, что к этому времени успеем открыть мастерские, - поделился Владимир Якубович.

Как отметили в пресс-службе министерства образования, такие мастерские будут доступны не только для студентов, но и для школьников и специалистов, которые также смогут там заниматься.

Фото: пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
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Всего из федерального бюджета на создание мастерских поступило 51,7 миллионов рублей, еще два миллиона рублей добавили из областного бюджета.

Ранее в Саратовской области в 2019 году мастерские появились в трех учебных заведениях: в Вольском технологическом колледже, Саратовском архитектурно-строительном колледже и Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме в Балаково.

Как отметили в областном министерстве образования, мастерские оборудовали по последнему слову техники. Сейчас студенты получают там востребованное в экономике региона образование по промышленно-инженерным и информационно-коммуникационным технологиям, дизайну и для работы в сфере услуг.

В прошлом году мастерские по стандартам WorldSkills открылись в Вольском педагогическом колледже имени Ф.И. Панфёрова. Здесь студенты занимаются по четырем специальностям: дошкольное воспитание, преподавание в начальных классах, физическая культура и фитнес, социальная работа.

В этих мастерских установлены планетарий, интерактивные кубы, оборудование для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых, а также другая техника.

В конкурсном отборе по проекту в этом году участвовало 854 образовательных организации со всех регионов России. По итогам конкурса мастерские откроют в 175 учебных заведениях страны.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер

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