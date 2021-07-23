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23.07.2021 18:13
Рубрика: Происшествия

Выпавшей из автобуса жительнице Перми выплатят 200 000 руб морального ущерба

Текст: Константин Бахарев
Из-за того, что водитель автобуса тронулся с остановки с открытыми дверями, из салона на улицу выпала пожилая женщина с внуком. Пермский краевой суд обязал автоперевозчика выплатить ей компенсацию морального вреда.

Жительница Краснокамска ехала в рейсовом автобусе со своим внуком. Доехав со своей остановки, она собралась выходить. Перед этим она позвонила своим родственникам, чтобы ее встретили, так как у нее больные ноги и женщина опасалась, что не сможет дойти сама. Она начала выходить через центральные двери, но автобус вдруг поехал. При этом водитель не закрыл двери. И бабушка буквально выпала на улицу вместе с внуком, который был у нее на руках. Как впоследствии установят врачи, при падении она сломала себе ногу. Это было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. Ребенок при падении не пострадал.

Фото: Пресс-служба Тверского суда
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Сразу после инцидента автобус остановился, вызвали ГИБДД, скорую помощь, и потерпевшей оказали необходимую помощь. Водитель пояснил, что он не видел в зеркале заднего вида женщину с ребенком и потому поехал. Потом его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по части 1 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей). Его лишили прав на полтора года и оштрафовали на 500 рублей.

Страховая компания выплатила пострадавшей 161 тысячу рублей. Женщина после выздоровления обратилась в суд с требованием взыскать с автоперевозчика 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 6079 рублей со страховой компании на возмещение лечебных расходов. Итогом стало решение о том, что владелец автобуса, из которого выпала женщина, выплатит ей 200 тысяч рублей. Иск к страховой компании был оставлен без рассмотрения.

Представитель перевозчика утверждал, что пострадавшая поскользнулась уже на остановке и потому претензии несостоятельны, и даже была подана жалоба на решение городского суда. Но Пермский краевой суд оставил его без изменений и решение вступило в законную силу.

Компетентно

Женщине заплатили все-таки меньше, чем должны были. Причем в 4 раза. Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, в данном случае страховая выплата, которую она получила (160 тысяч рублей) должна была производиться не по ОСАГО, а по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). А там лимит выплат именно в четыре раза выше, чем по ОСАГО.

Поясним. Все перевозчики страхуют свою ответственность перед третьими лицами и по ОСАГО и по ОСГОП. Если водитель автобуса просто сбил на дороге пешехода, то выплата причиненного ущерба здоровью производилась по ОСАГО. Но в данной ситуации речь идет о пассажире автобуса. А здесь перевозчик должен отвечать по ОСГОП.

Ущерб здоровью считается и в том и другом страховании одинаково. По специальной таблице, в которой перечислены все виды возможных травм. Каждая травма имеет свою цену. Но эта цена в этой таблице указана в процентах от страхового лимита. И если в ОСАГО лимит по жизни и здоровью 500 тысяч рублей, то в ОСГОП - 2 миллиона. Так что получается, что женщине серьезно не доплатили за полученную ей травму.

Подготовил Владимир Баршев

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