Выпавшей из автобуса жительнице Перми выплатят 200 000 руб морального ущерба

Из-за того, что водитель автобуса тронулся с остановки с открытыми дверями, из салона на улицу выпала пожилая женщина с внуком. Пермский краевой суд обязал автоперевозчика выплатить ей компенсацию морального вреда.

Жительница Краснокамска ехала в рейсовом автобусе со своим внуком. Доехав со своей остановки, она собралась выходить. Перед этим она позвонила своим родственникам, чтобы ее встретили, так как у нее больные ноги и женщина опасалась, что не сможет дойти сама. Она начала выходить через центральные двери, но автобус вдруг поехал. При этом водитель не закрыл двери. И бабушка буквально выпала на улицу вместе с внуком, который был у нее на руках. Как впоследствии установят врачи, при падении она сломала себе ногу. Это было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. Ребенок при падении не пострадал.

Сразу после инцидента автобус остановился, вызвали ГИБДД, скорую помощь, и потерпевшей оказали необходимую помощь. Водитель пояснил, что он не видел в зеркале заднего вида женщину с ребенком и потому поехал. Потом его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по части 1 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей). Его лишили прав на полтора года и оштрафовали на 500 рублей.

Страховая компания выплатила пострадавшей 161 тысячу рублей. Женщина после выздоровления обратилась в суд с требованием взыскать с автоперевозчика 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 6079 рублей со страховой компании на возмещение лечебных расходов. Итогом стало решение о том, что владелец автобуса, из которого выпала женщина, выплатит ей 200 тысяч рублей. Иск к страховой компании был оставлен без рассмотрения.

Представитель перевозчика утверждал, что пострадавшая поскользнулась уже на остановке и потому претензии несостоятельны, и даже была подана жалоба на решение городского суда. Но Пермский краевой суд оставил его без изменений и решение вступило в законную силу.

Компетентно

Женщине заплатили все-таки меньше, чем должны были. Причем в 4 раза. Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, в данном случае страховая выплата, которую она получила (160 тысяч рублей) должна была производиться не по ОСАГО, а по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). А там лимит выплат именно в четыре раза выше, чем по ОСАГО.

Поясним. Все перевозчики страхуют свою ответственность перед третьими лицами и по ОСАГО и по ОСГОП. Если водитель автобуса просто сбил на дороге пешехода, то выплата причиненного ущерба здоровью производилась по ОСАГО. Но в данной ситуации речь идет о пассажире автобуса. А здесь перевозчик должен отвечать по ОСГОП.

Ущерб здоровью считается и в том и другом страховании одинаково. По специальной таблице, в которой перечислены все виды возможных травм. Каждая травма имеет свою цену. Но эта цена в этой таблице указана в процентах от страхового лимита. И если в ОСАГО лимит по жизни и здоровью 500 тысяч рублей, то в ОСГОП - 2 миллиона. Так что получается, что женщине серьезно не доплатили за полученную ей травму.

Подготовил Владимир Баршев