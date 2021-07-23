Выросло число погибших в ДТП на Президентском мосту в Ульяновске

Женщина скончалась после ДТП в Ульяновске с участием водителя муниципального учреждения. Число погибших в аварии выросло до трех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

Авария случилась 21 июля. В полиции считают, что водитель "Камаза" нарушил правила дорожного движения, не выбрал боковую дистанцию с автомобилем Kia Rio. Он задел легковой автомобиль и протащил его до "Камаза", а потом наехал на нее. В ДТП погибли мужчина и ребенок, а женщину госпитализировали. Вечером 22 июля пострадавшая скончалась.

СУ СК по Ульяновской области расследует уголовное дело. Водитель "Камаза" - работник муниципальной компании "Дорремстрой". Он был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас предполагаемый виновник аварии с жертвами находится в изоляторе временного пребывания. Гособвинитель планирует ходатайствовать в суде о его заключении под стражу.