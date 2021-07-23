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23.07.2021 09:44
Рубрика: Власть

Андрей Травников проконтролировал, как строят школу по поручению президента

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирский губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с главой Болотнинского района Олегом Королевым. Речь на ней шла как о поручениях, которые глава региона дал ранее, так и о новых обращениях жителей района.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

В первую очередь губернатор проконтролировал исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по строительству школы №4 на улице Ремесленная, 2. Андрей Травников напомнил об одном из главных своих требований - школа должна быть сдана вместе с подъездной дорогой и тротуарами.

Фото: Татьяна Кравченко
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По словам Олега Королева, готовность объекта составляет 95 процентов. Что касается дороги и тротуаров, то подрядчик часть подготовительных работ выполнит зимой, а в 2022 году по окончании зимнего сезона дорога будет готова. Задержка, по словам губернатора, связана с издержками ФЗ-44, которыми могут пользоваться недобросовестные подрядчики.

Кроме того, Андрей Травников даст поручения министерству строительства и министерству образования Новосибирской области содействовать школе в своевременном получении и закупке необходимого оборудования.

Строительство школы в Болотном было начато в октябре 2019 года. Общеобразовательная средняя полная школа рассчитана на 30 классов общей вместимостью 750 мест, которые будут учиться в одну смену. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2021 года, начало образовательного процесса планируется с четвертой четверти 2021-2022 учебного года. Министерство образования Новосибирской области и администрация Болотнинского района заключили соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на оснащение новых образовательных организаций необходимым оборудованием и инвентарем на сумму 112,5 миллиона рублей.

Также губернатор поднял вопрос о перебоях с горячим водоснабжением жителей Военного городка. По словам главы района, причиной стал порыв на теплотрассе, который уже ликвидирован. Горячую воду подали, а подрядчик за свой счет устраняет засоры в системе.

Кроме того, в июне к Андрею Травникову обратились жители деревни Большая Черная. Причиной стал порыв трубы на месте отведения от водонапорной башни. По информации администрации Болотнинского района, пока ремонт водопровода невозможен из-за поднятия уровня грунтовых вод. Плановый срок завершения ремонта - август 2021 года. Водоснабжение жителей сейчас осуществляется в полном объеме по временной схеме.

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