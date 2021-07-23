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23.07.2021 11:45
Рубрика: Культура

Барнаульцам показали скифский меч, пролежавший в земле 2500 лет

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая презентовали отреставрированный меч скифских времен. Директор ГМИЛИКА Игорь Коротков, привезший недавно артефакт из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И. Э. Грабаря, пошутил: "Теперь у Барнаула есть меч-кладенец, можно сказать, оберег". На навершии меча красуются две головы фантастических птиц - грифонов, смотрящих в разные стороны. В мифологических представлениях хищные грифоны считались хранителями. Видимо, они и сберегли этот меч от неумолимого времени.
Фото: Сергей Зюзин/РГ Фото: Сергей Зюзин/РГ
Фото: Сергей Зюзин/РГ

В 2008 году древнее оружие с отломанным концом клинка нашел пастух в окрестностях деревеньки Ключи Тюменцевского района. Скорее всего, во время вспашки плуг вывернул меч на поверхность. Пастух поначалу посчитал находку обычной ржавой железякой и отнес ее вскоре на пункт приема металлолома. К счастью, торговец металлоломом обратил внимание на странный предмет, оказался человеком неравнодушным и отнес меч в районный музей. Директор музея Людмила Динер связалась с археологами из Алтайского госуниверситета. Ученые заявили, что это редкая находка не только для Алтая, но и всей России.

Фото: iStock
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Ведущий научный сотрудник Лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая (АлтГУ) Ярослав Фролов выделил несколько особенностей древнего меча. Во-первых. Он был богато украшен. На рукояти золотая фольга, будто вплавленная в металл, и оплетка из золотой проволоки. Головы грифонов тоже сделаны из драгоценного металла. Скорее всего, меч принадлежал кому-то из скифских вождей. Во-вторых, железное изделие, пробывшее в земле 2,5 тысячи лет, неплохо сохранилось. Причина в том, что лежало оно не в кургане, а близко от поверхности земли.

- Архаично оформленные перекрестие и рукоять позволяют датировать находку из села Ключи не позднее VI - начала V в. до н.э. Наличие изображения голов грифонов, выполненного в реалистичной манере, может свидетельствовать о том, что подобные мечи в восточной части скифского мира появились, вероятно, несколько раньше, чем в западной, где с V-IV вв. до н. э. распространялись уже подражания таким изделиям, имеющие стилизованные когтевидные навершия. С территории лесостепного Алтая происходит большая серия клинкового оружия скифского времени, представленная случайными находками. Клинки многих из этих мечей и кинжалов сломаны или согнуты в древности, что, вероятно, связано с проявлением традиций использования данного вида вооружения в ритуальных целях и существованием культовых мест, - отметил Фролов в ежегоднике "Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий".

Спустя шесть лет драгоценный экспонат из скифских времен сельские музейщики передали коллегам в ГМИЛИКА. И руководство барнаульского музея озадачилось проблемой реставрации меча. После долгих консультаций и переговоров выбор пал на реставрационную мастерскую металла Центра реставрации им. академика Грабаря. Об истории перевозки меча в Москву и его возвращении на Алтай можно написать отдельный рассказ. Чтобы отправить скифский артефакт на самолете, пришлось собрать кучу справок и разрешительных документов.

- Нам говорили: да, это не оружие, но оно похоже на него. Еле договорились, - вспоминает Коротков. - Обратно бывшее оружие везли на поезде. Силовики постоянно останавливали, читали сопроводительные документы, задавали вопросы - как шутливые типа "Кого решили завоевать?", так и странные: "Зачем вам это надо? Знал бы древний вождь, какое путешествие будет у его меча!".

Фото: Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И. Э. Грабаря

В реставрационную мастерскую ВХНРЦ меч поступил 14 сентября прошлого года. По словам директора музея, реставраторов возможность поработать с такой древностью обрадовала: "Им часто привозят старинные самовары с отломанными носиками, бюсты вождей советского периода с отвалившимся ухом или носом, а тут - скифский меч!".

Работа предстояла сложная. В реставрационном паспорте, который Игорю Алексеевичу выдали после завершения работы, написано: "Общее загрязнение клинка. Металл сильно коррозирован. Утрата части клинка (10-15 сантиметров). В 15 сантиметрах от скола имеются трещины лезвия клинка (до 3 см), зазубрины, следы от ударов, утраты металла на клинке и каверны от коррозии, утрачены 1/3 проволочной обмотки рукояти и часть деталей навершия, золотые накладки частично отслоились и частично покрыты продуктами коррозии железа". Общая масса меча длиной 83 см составляла чуть больше двух килограммов, золото на мече оказалось 854 пробы. Мастера реставрации устранили деформации, удалили продукты коррозии и загрязнения, укрепили поверхность, были частично замастикованы утраты металла. В качестве мастики применялась переработанные особым способом частички ржавчины, снятые с клинка. Таким образом, подчеркнул во время презентации директор ГМИЛИКА, на мече нет никаких вкраплений и наслоений из современных металлов.

Фото: Из архива Павла Колосницына
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- Мы долго чесали в затылке, прежде чем взяться за меч, и для начала провели тщательную диагностику, - рассказал "РГ" руководитель реставрационных работ Андрей Сивов. - После реставрации меч "похудел" на 65 граммов. Мы удалили земляные, известковые наслоения и следы коррозии металла. Металл на удивление оказался в хорошем состоянии. Нам археологи привозили вещи XIX, съеденные коррозией до состояния решета.

У грозных скифских воинов имелось разнообразное вооружение: копья, луки со стрелами, боевые топоры, булавы, пращи. Мечи - акинаки - были приспособлены для ближнего боя. Прямой клинок длиной 40-60 см и массой около килограмма обладал отличными колющими и рубящими свойствами. Акинак уверенно пробивал доспехи. Поэтому Сивов высказал мнение о том, что меч с Алтая не был предназначен непосредственно для боевых действий. Скорее, он был символом власти и элементом ритуальных обрядов.

- Изначально он мог весить около 2,5 килограммов. Первоначальная длина около метра. Вы себе кисть вывихнете, размахивая им. Заметьте, меч был одноручным - рукоять слишком короткая, чтобы схватиться обеими руками. Как рубиться с врагом такой тяжестью? Добавьте наличие золотой оплетки - боевые мечи были попроще, пофункциональнее. Кстати, по просьбе директора мы не стали затачивать лезвия клинка, - пояснил Андрей Игоревич.

По словам Игоря Короткова, за полгода работы с алтайской находкой реставраторы настолько привыкли к нему, что дали своему подопечному имя - Вася. Расставались они с ним не без грусти - меч стал как родной. Вернувшись из столицы, Вася под звуки скифской "арфы" занял почетное место в экспозиции "Древние культуры народов Алтая".

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