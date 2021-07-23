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23.07.2021 03:00

Кемерово станет "Городом трудовой славы"

Проголосовать за инициативу присвоения городу Кемерово федерального звания "Город трудовой доблести" могут все жители России.
Фото: Мария Фетисова Фото: Мария Фетисова
Фото: Мария Фетисова

До 15 августа высказать свое отношение к инициативе можно в следующих источниках:

• В цифровой платформе "Кузбасс Онлайн" https://kuzbass-online.ru/polls/2441 .

• На официальном сайте администрации города Кемерово https://kemerovo.ru/otkrytyy-munitsipalitet/onlayn-golosovaniya/aktualnye-golosovaniya

• На официальных страницах администрации города Кемерово в социальных сетях:

https://vk.com/wall-167791417_11836

https://ok.ru/group/54243026403519/topic/153304726304191

Напомним, в мае с данной инициативой выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Звания "Город трудовой доблести" удостаиваются города нашей страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

 Справка

На фронт ушли более 60 тысяч кемеровчан, более 17 тысяч из них отдали свои жизни во имя Победы. В Кемерове были сформированы 376-я, 303-я, 237-я, 150-я стрелковые дивизии, 168-я, 486-й артиллерийский полки, 7-й зенитно-пулеметный полк. За свой ратный подвиг более шести тысяч кемеровчан были награждены боевыми орденами и медалями, в том числе получили звание Героя СССР.

За годы Великой Отечественной войны население Кемерова выросло со 148 до 200 тысяч человек. В городе работали пять шахт, в которых ушедших на фронт мужчин заменили женщины и дети. В Кемерове было размещено оборудование 38 эвакуированных заводов. На этой основе возникло 11 новых заводов, из них пять оборонных, были расширены действовавшие предприятия города. К 1944 году заводы города выпускали 65,5% всей оборонной продукции в стране. Три крупнейших коллектива - коксохимического завода, азотно-тукового завода (производственное объединение "Химпром") и строительного треста №96 ("Кемеровохимстрой") - были награждены орденами Ленина. В 1941 году в Кемерове была организована работа 12 госпиталей.

В настоящее время единственным городом Кузбасса, удостоенным федерального звания "Город трудовой доблести", является Новокузнецк.

Материал предоставлен администрацией города Кемерова

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