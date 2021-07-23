На Алтае ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессий

Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала постановление об обязательной вакцинации отдельных профессиональных групп, кому приходится часто контактировать с большим числом людей. Постановление вступит в силу 27 июля, сообщили в пресс-службе правительства края.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в Алтайском крае уже на протяжении семи недель. По данным регионального Роспотребнадзора, сейчас ежедневно заболевает 260-270 человек, выросло количеств заражений на рабочих местах. При этом вакцинировано пока только 40 процентов от необходимого количества взрослого населения (или примерно 20 процентов от всего населения края). На 23 июля прививки поставили чуть больше 450 тысяч человек: более 121 тысячи получили первую дозу и почти 330 тысяч полностью прошли вакцинацию.

Чтобы ускорить процесс иммунизации населения, в крае решили сделать обязательной вакцинацию для работников торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, общественного транспорта, сферы оказания банковских, санаторно-курортных, туристических, бытовых, спортивно-оздоровительных услуг. Также привиться от коронавируса должны госслужащие, сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС. Среди этих профессий полную вакцинацию до 19 сентября должны пройти не менее 60 процентов работников. Ответственность за это несут работодатели, которым в случае неисполнения грозят штрафы и приостановка деятельности организаций.

В региональном минздраве отмечают достаточно высокую эффективность иммунизации населения. В Алтайском крае количество случаев заражения коронавирусной инфекцией после вакцинации одно из самых небольших в стране. Заболевших всего 0,23 процента от общего числа вакцинированных от COVID-19.

- Это чуть более тысячи человек, при том что сейчас в крае прививается более 400 тысяч человек - пояснил глава минздрава Дмитрий Попов. - Большинство из вакцинированных переносят заболевание в легкой форме, но есть отдельные тяжелые случаи, что связано с индивидуальными особенностями пациентов.