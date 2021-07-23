На дачном участке испытали 100 сортов картофеля и 25 сортов смородины

В России 23 июля отмечают День дачника. Первые дачи появились еще при Петре I. Для отдыха. В советское время на дачах не отдыхали, а работали - выращивали овощи, фрукты, собирали ягоды и картошку. Сегодня есть дачи и для отдыха, и для урожая.

Кто-то занимается "землей" по необходимости, кто-то из любви к самому процессу. А для кого-то дачный участок - это поприще для интересных опытов. Об этих людях особенно интересно читать в региональных газетах-партнерах "РГ".

Академия на грядках

Ангарская газета "Время" напомнила читателям, что в этом сибирском городе действует клуб "Академия на грядках". Он открывает свои двери для желающих постигать огородные премудрости. И представьте себе, есть такие люди, которые не пропускают ни одного занятия! И неудивительно, ведь работа на земле - это наука, которую нужно изучать постоянно.

"Академия на грядках" сотрудничает с Краснодарским и Ростовским НИИ семеноводства, с Иркутской сельхозакадемией. Они не только обеспечивают дачников элитными семенами картофеля, но и читают лекции, на которых учат, как получать высокие урожаи.

Этот клуб - не единственное место для общения ангарских мичуринцев. Есть у них еще и клуб садоводов "Надежда", члены которого прославились прекрасными результатами в опытном семеноводстве. И без заслуженных наград они не остаются. Это 16 медалей, шесть гран-при, дипломы, призы от губернатора Иркутской области.

Опытные "надеждинцы" разводят плодово-ягодные культуры: карликовые яблони, груши, вишни, смородину из питомников Челябинска и Екатеринбурга. "Золотой фонд клуба - Раиса Кострица, гуру томатов и перцев. Татьяна Андреева - фея цветов. На ее участке, хоть он и небольшой, можно бродить часами, разглядывая каждый уголок. Японские сады камней отдыхают!

А Галина Сидашова - признанный сортоиспытатель. На ее участке прошли экспертизу и были признаны годными к массовому выращиванию 15 сортов перцев, более 20 сортов томатов, 5 сортов баклажанов, по 10 сортов моркови и капусты, 25 сортов огурцов, 4 сорта лука и редиса. Ее коллега Виктор Николаев испытал на своем участке более 100 сортов картофеля, изучает 25 сортов смородины.

Земляки Мичурина

Жители Мичуринска тоже любят заниматься селекционной работой. Они свято чтут память своего земляка и великого садовода, именем которого назван их город.

Есть здесь магазин "Дачный", где не только успешно торгуют семенами самых разных культур, но и ведут большую просветительскую работу, рассказала местная газета "Мичуринская мысль": "Владелец магазина и по совместительству продавец Светлана Туровскя процесс покупки превращает в интересный разговор, из которого становится понятно, что перед тобой не просто бизнесмен, а увлеченный огородник".

Светлана с уверенностью может сказать, что интерес к аграрному искусству стремительно пробуждается. Огородничество перестает быть уделом пожилых и приобретает все больше поклонников среди молодых жителей наукограда и его окрестностей.

Вот и по данным Института маркетинговых исследований GfK Russia, "доля россиян, занятых выращиванием урожая на подсобных участках, увеличилась за два года на 7% и составила 46%. Таким образом, подрастает поколение, увлеченное волшебным искусством выращивания культурных растений".

Мангал - это не мое

"Что делает человека закоренелым дачником или огородником?" - спрашивает Николай Царев, житель Новосибирска. И на страницах газеты "Советская Сибирь" отвечает на этот вопрос.

"Могу понять тех, для кого дача - место отдыха. Дымок субботней баньки. Мангал на постоянном месте. Шашлычок-балычок. Гости по выходным. Приятные разговоры при огоньках, подмигивающих из-под поджаристых кусочков мяса. Банальное времяпрепровождение… Однако это не для меня. Я выбрал работу до седьмого пота - такую, чтобы зарядки физической энергии хватало как минимум на неделю. На пользу здоровью".

Много случаев из своей дачной жизни приводит Николай Царев в доказательство того, что жизнь эта непроста, требует к себе не только "потребительского" отношения (покачаться в гамаке, попариться в баньке), но и немалых затрат - не только физических, но и душевных.

"Порой задумываюсь: зачем все это надо? Выгодно экономически? Нисколечко. В многотысячные траты превращается содержание сада-огорода. Плата за участок, целевые сборы некоммерческого садоводческого товарищества, расходы на перегной, рассаду, семена, инвентарь, репелленты, рабочую одежду, запчасти для тяглового средства - советского дорожного велосипеда… Такую сумму никогда не потратишь, покупая на рынке овощи и ягоду. Бросить бы все, но побеждает мысль: только ты знаешь, что нужно каждому метру этой земли, чтобы на ней все росло, цвело и благоухало.

А здоровье? Вроде бы зарядился им. Или, наоборот, потерял? Эх, если бы было с чем сравнить! Одно утешает: мангал не прельщает. Диван - тем более".