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Рубрика: Власть

Омский НПЗ создает возможности для профессионального роста сотрудников

Текст: Светлана Сибина (Омск)
На Омском НПЗ состоялся конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии". Участники - специалисты, занятые на ключевых производственных объектах предприятия. Соревнования проведены в рамках корпоративной программы развития персонала, направленной на совершенствование профессиональных компетенций. Все противовирусные меры соблюдены.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Участниками конкурса стали более 800 сотрудников ОНПЗ. Экспертная комиссия оценивала их в четырех номинациях: "лучший оператор технологических установок", "лучший машинист компрессорных установок", "лучший оператор товарный", "лучший лаборант химического анализа". Конкурсанты выполняли теоретические и практические задачи в рамках своей специализации. Особое внимание уделено блоку задач по производственной безопасности.

Фото: Сергей Царев
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Специально для конкурса на ОНПЗ разработана цифровая система, которая предусматривает выполнение ряда заданий с применением технологий виртуальной реальности. Сегодня и другие предприятия "Газпром нефти" стали использовать этот инструмент для проведения квалификационных соревнований.

- Конкурс профессионального мастерства является частью большой программы поддержки специалистов, которую Омский НПЗ успешно реализует на протяжении многих лет. Внедрение новейших технологий в рамках масштабной модернизации предприятия требует от сотрудников высокого уровня подготовки. Нам важно, чтобы специалисты совершенствовали свои навыки, обменивались передовым опытом и лучшими практиками, продолжали расти и развиваться. Для этого мы интегрируем в процессы повышения квалификации самые современные инструменты, в том числе цифровые, - отметил генеральный директор Омский НПЗ Олег Белявский.

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