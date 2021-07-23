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23.07.2021 11:02
Рубрика: Происшествия

В санатории под Новосибирском подросток умер во время тренировки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Трагедией обернулась спортивная тренировка юношей в санаториив Новосибирской области. Во время пробежки там скончался 15-летний подросток.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как сообщила и.о. старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК РФ Екатерина Петрушина, ведомство проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что трагедия произошла накануне около 18.00. На место прибыли медики, но реанимационные мероприятия не помогли спасти жизнь мальчика.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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