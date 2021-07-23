В санатории под Новосибирском подросток умер во время тренировки

Трагедией обернулась спортивная тренировка юношей в санаториив Новосибирской области. Во время пробежки там скончался 15-летний подросток.

Как сообщила и.о. старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК РФ Екатерина Петрушина, ведомство проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что трагедия произошла накануне около 18.00. На место прибыли медики, но реанимационные мероприятия не помогли спасти жизнь мальчика.