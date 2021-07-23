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23.07.2021 11:39
Рубрика: Происшествия

В Иркутске задержан находившийся в розыске вооруженный преступник

Текст: Михаил Фалалеев

Предполагаемого преступника заметил на улице проезжавший по своему участку участковый уполномоченный полиции ОП № 3 МУ МВД России "Иркутское" лейтенант полиции Александр Шипнягов. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что, участковый вышел из машины, остановил мужчину, который подходил под описание разыскиваемого хулигана, в ходе личного досмотра изъял у него нож и доставил в отдел.

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Ирина Волк рассказала, что розыск этого человека полицейские начали после инцидента, который произошел в Иркутске. Во время уличной прогулки семьи с двумя детьми проходивший мимо мужчина без видимой причины толкнул одну из девочек, которая от удара упала на асфальт. Произошла потасовка, хулиган достал нож и нанес отцу семейства несколько непроникающих ранений.

Вооруженный хулиган с места происшествия скрылся, к его поискам были привлечены все подразделения иркутской полиции. Спустя три дня его поймали. Во время опроса он дал признательные показания. Ранее он уже был судим за разбой. Задержанный взят под стражу.

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