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23.07.2021 14:00
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин назвал взысканную за 10 лет сумму с коррупционеров

Текст: Наталья Козлова
Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал эксклюзивное интервью "Российской газете".
Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

"Российская газета": Александр Иванович, о возбуждении громких уголовных дел сообщают все средства массовой информации. Но часто потом наступает тишина. Расскажите, что с делом Арашуковых сейчас?

Александр Бастрыкин: Это уголовное дело уже поступило в суд. Наряду с Раулем и Рауфом Арашуковыми в числе фигурантов еще 18 членов преступного сообщества. Им предъявлены обвинения в хищении природного газа стоимостью более 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате более 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам. Также Арашуковы обвиняются в организации убийств в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов и советника Президента Карачаево-Черкесской Республики, препятствовавших деятельности преступного сообщества. Всего следствием собраны доказательства по 16 различным преступлениям, совершенным в условиях неочевидности 20 участниками преступной организации.

"Российская газета": Вы всегда подчеркиваете, что борьба с коррупцией была и остается одним из приоритетных направлений работы ведомства. Что считаете важнее - поймать коррупционера или возместить государству ущерб от его деятельности?

Фото: Елена Березина/ТАСС
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Александр Бастрыкин: Сохраняют свою актуальность и задачи по установлению имущества коррупционеров, в том числе их зарубежных активов, за счет которого может быть возмещен причиненный ущерб и обеспечено исполнение приговора. За период с 2011 по 2020 годы в суд направлено свыше 90 тысяч (92 400) дел о коррупции. Сумма возмещенного в ходе следствия ущерба (за 10 лет - прим. "РГ") составила свыше 34 млрд рублей, а стоимость имущества, на которое наложен арест, уже приблизилась к 80 млрд рублей.

В текущем году в суд направлено почти 4 тысячи уголовных дел о коррупции (3 852), а стоимость имущества, на которое наложен арест, превысила 16 млрд руб. (это данные за 5 месяцев 2021 г.).

Зачастую в это арестованное имущество попадают очень значительные суммы, изъятые у фигурантов.

"Российская газета": Вы какое дело имеете в виду?

Александр Бастрыкин: Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении группы бывших сотрудников ФТС России, среди которых Александр Кизлык, Алексей Серебро и другие. При обыске по месту жительства Кизлыка изъяты денежные средства, ювелирные изделия, золотые слитки, часы люксовых марок, иконы, представляющие историческую ценность, и другие ценности на общую стоимость более 150 млн рублей. Это многократно превосходит доход Кизлыка за все время его службы, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Полный текст интервью с Александром Бастрыкиным читайте на сайте 25 июля.

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