Архимандрит Валаамского монастыря Мефодий умер от последствий COVID-19

Печальная весть пришла в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь из Санкт-Петербурга. Здесь от последствий коронавируса скончался архимандрит обители Мефодий. Об этом сообщили в группе в соцсети Валаамского монастыря.

Как узнала "РГ", с острова архимандрита Мефодия доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга. Врачи боролись за его жизнь, но у него были сопутствующие заболевания.

Как отметили власти республики, архимандрит Мефодий внес огромный вклад в восстановление Русской Православной церкви в Карелии, духовно-нравственное развитие, укрепление межконфессионального мира и согласия. Он возглавлял православный центр "Свет Валаама", который создали по его инициативе, руководил социальной, благотворительной и культурно-просветительской деятельностью обители.

Святейший Патриарх Кирилл выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной насельника монастыря - архимандрита Мефодия (Петрова). "Искренне сопереживаю вам и всем, кто знал и любил почившего", - отметил глава Русской Православной церкви.

Отец Мефодий - в миру Венко Петров, уроженец Македонии, - скончался на 61-м году жизни. В Валаамском монастыре он прожил 28 лет.