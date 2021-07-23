“Кошкин дом" закроет сезон петербургской филармонии для детей и молодежи

В Петербурге на сцене филармонии для детей и молодежи 24 июля пройдет последняя в сезоне 2020-2021 постановка.

Покажут хит филармонии - мюзикл "Кошкин дом". Режиссер-постановщик Виктория Зайцева создала совершенно новое действо, которое совмещает в себе классический текст Маршака и современную хореографию, положенную на музыку композитора Владимира Орлова.

Зрителей на спектакль пустят только в масках и при обязательном соблюдении социальной дистанции.

Сезон пришелся на пандемию, поэтому выдался сложным и непредсказуемым и для филармонии, и для всех остальных культурных учреждений Петербурга. Как сообщают руководители филармонии, несмотря на все сложности, в этом году были представлены 10 премьер для детей и взрослых. Артисты надеются, что в новом сезоне новых постановок будет еще больше.

Уже 18 сентября начнется новый сезон, который откроет премьера нынешнего года - опера "Свинопас, или сто поцелуев".