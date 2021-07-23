КС РФ обозначил механизм индексации присужденных сумм в арбитраже

Конституционный суд РФ потребовал от арбитражных судов индексировать денежные суммы, присужденные взыскателям, если решение суда в их пользу долгое время не исполнялось.

Ранее подобное решение суд вынес в отношении нормы Гражданского процессуального кодекса, новое постановление касается статьи 183 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

На рассмотрение в КС были поданы сразу две аналогичные жалобы. В производстве Арбитражного суда Республики Татарстан в настоящее время находится заявление Алексея Аганина об индексации денежных средств, которые он должен получить вследствие признания недействительным договора о купле-продаже гаража. Сумма сделки, совершенной в 2014 году, составляла более двух миллионов рублей. А Владимир Сторублевцев из Санкт-Петербурга безуспешно пытается вернуть убытки в почти пять миллионов рублей и рассчитал, что сумма индексации в его случае должна составить еще 600 тысяч. Петербуржцу суды отказали: норма статьи 183 АПК РФ предусматривает индексацию "в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором". Однако в договоре пункта об индексации не было, а федерального закона вообще не существует.

- Это свидетельствует о том, что федеральный законодатель создал возможность нарушения конституционных прав взыскателей, в частности, права на судебную защиту, при рассмотрении судами их заявлений об индексации присужденных денежных сумм, - указал Вадим Сторублевцев в жалобе.

Однако и сам он, и Арбитражный суд Татарстана обратили внимание, что статья 208 ГПК РФ и статья 138 АПК РФ практически полностью идентичны, и для гражданского судопроизводства КС уже принял решение об индексации, признав норму не соответствующей Конституции РФ. Теперь аналогичное решение принято в отношении арбитража - как раз с учетом постановления от 23 июля 2018 года № 35-П.

Прежде всего КС напомнил, что "исполнение судебного акта следует рассматривать как элемент судебной защиты, право на которую относится к неотчуждаемым правам и свободам человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и свобод". Соответственно, неправомерная задержка исполнения судебного решения должна рассматриваться как нарушение права на справедливое правосудие в разумные сроки. Индексация присужденных сумм в подобном случае является подтверждением, что граждане получают не формальную, а реальную защиту своих прав и свобод, в противном случае могут остаться невозмещенными понесенные взыскателем потери от обесценивания присужденных денежных сумм, "что свидетельствует о неполноценной реализации гарантированного Конституцией РФ права на судебную защиту".

Положения статьи 138 АПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ, ее статье 46, поскольку они не содержат критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться индексация. Федеральному законодателю поручено урегулировать этот вопрос, а вплоть до внесения изменений в действующее законодательство в качестве критерия надлежит использовать официальную статистическую информацию об индексе потребительских цен (тарифов) Росстата. Дело Владимира Сторублевцева должно быть пересмотрено.