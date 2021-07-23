В Петербурге похитителя картины за 15 млн рублей задержали спустя 11 лет

Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали уроженца Азербайджана, который 11 лет назад обманом похитил картину стоимостью 15 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 53-летний мужчина был обнаружен в Москве и доставлен в Северную столицу для проведения следственных действий.

- В июне 2010 года в УМВД России по Петроградскому району Петербурга поступило заявление о хищении путем обмана из офисного здания на Петровской набережной картины Александра Беггрова "Зимняя панорама Петербурга" стоимостью 15 миллионов рублей, - рассказали в главке.

Тогда виновный в хищении был установлен, однако сумел скрыться от органов следствия. Заочно ему предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

Теперь расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", возбужденного в июне 2020 года, будет завершено.

Справка "РГ"

Александр Беггров - русский живописец-маринист, акварелист, академик и почетный член Императорской Академии художеств. За картину "Вид Невы и Стрелки Васильевского острова с Фондовой биржей" в 1878 году был удостоен высшей награды на Всемирной выставке в Париже. В том же году Беггров был назначен художником Морского министерства Российской империи и оставался в этой должности до конца жизни. в 1914 году покончил с собой из-за неизлечимой болезни.