В Петербурге бездомным начнут делать прививки от коронавируса

В Петербурге граждане без определенного места жительства получат возможность вакцинироваться от коронавируса. Прививки будут делать в специальном благотворительном автобусе, первый выезд состоится 26 июля.

Как сообщают в общественной организации "Благотворительная больница", в первый день планируется привить несколько десятков человек, часть из них находится сейчас в приютах, но некоторые живут на улицах. Документы есть не у всех, а значит, в обычном порядке прийти в поликлинику или в торговый центр и сделать прививку эта категория граждан не может.

Вакцинировать бездомных будут "Спутником V", каждому сделавшему прививку выдадут справку о получении первого компонента препарата.

Прививки будут делать медработники поликлиники №49. Сотрудники благотворительного фонда "Диакония" будут доставлять бездомных к точкам вакцинации, а волонтеры клуба православной молодежи "Кинония" помогут организовать процесс.

По оценкам общественников, в Петербурге проживает более 60 тысяч бездомных. В пандемию они входят в группу риска, поскольку многие из них не могут получить своевременную медицинскую помощь, при первых признаках болезни они не могут самоизолироваться и обеспечить себе постельный режим.