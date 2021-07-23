В Петербурге выпустят на волю краснокнижных птиц

В Петербурге выпустят в естественную среду обитания краснокнижных птиц - двух сов и двух канюков, которые относятся к семейству ястребиных. Мероприятие состоится в честь юбилея заказника "Гладышевский" - 26 июля заповедная территория в Курортном районе Северной столицы отметит свое 25-летие.

При этом, как рассказали корреспонденту "РГ" в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, место для выпуска выбирали не по "круглой дате". Специалисты дали заключение, что "Гладышевский" - место обитания этих птиц.

- Все наши временные обитатели были найдены в бедственном положении, прошли лечение и реабилитацию, а теперь возвращаются в естественную среду, - рассказали в комитете. Это важное мероприятие, направленное на охрану и восстановление численности популяции редких и исчезающих видов животных.

Кстати

В реках, протекающих в границах заказника "Гладышевский", обитает моллюск жемчужница европейская, занесенный в Красную книгу России.