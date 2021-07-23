Министр здравоохранения Дона рассказал, чем нужно ревакцинироваться

Для ревакцинации от коронавируса можно выбрать любую вакцину, независимо от того, какую человек получил в первый раз, отметил глава минздрава Ростовской области Юрий Кобзев на брифинге в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Сейчас в Ростовской области "в ходу" три вакцины, и спрос на каждый вид, по наблюдению министра, колеблется в зависимости от ажиотажного спроса. К примеру, закончилась "ЭпиВакКорона" - все начинают ожидать именно ее. "КовиВак" в наличии - желают "Спутник V".

Сейчас в листе ожидания на портале госуслуг 3690 человек. Мониторинга, какую именно вакцину выбрали люди, не ведется.

На вопрос, нужно ли вызывать врача, если после прививки температура держится несколько дней и наблюдаются другие побочные эффекты, специалист ответил, что серьезные последствия от вакцины в области не зарегистрированы, подчеркнув, что "тяжелые" - это состояния, требующие неотложной помощи в отделении реанимации. Состояние пациента отслеживается по его желанию на портале госуслуг, где он сам записывает свои наблюдения, критическое ухудшение состояния регистрируется через систему Росфармнадзора. Наиболее частые жалобы пациентов - на небольшую болезненность в месте укола, повышение температуры, боль в предплечье. Но требующих госпитализации случаев после прививки в регионе нет.

А вот тест на антитела перед прививкой делать вовсе не обязательно. Прививку просто надо делать через полгода после первой вакцинации или после болезни.

Ранее считалось, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60 процентов населения. На сегодняшний момент в Ростове вакцинировано уже 55 процентов - 640 тысяч человек (983 человека сделали первую прививку). Но вирус очень быстро меняется, для человеческой популяции это тяжелое испытание, и, возможно, процент охвата населения прививками для достижения коллективного иммунитета должен вырасти до 80 процентов.

В целом Ростовская область, по словам министра, вошла в десятку самых интенсивно вакцинирующихся регионов: на каждые сто тысяч населения 600 человек приходят в пункты вакцинации. "При сохранении темпов поставок препаратов в регион и активной позиции граждан мы сформируем коллективный иммунитет", - сказал Юрий Кобзев.

По его словам, в регионе преобладает вирус штамма "дельта", который, в отличие от первоначального, более агрессивен, "злобен" и заразен, способен сбить с ног даже достаточно молодых людей. Особенно подвержены ему люди с метаболическими заболеваниями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми нарушениями, имеющие избыточный вес.

Тем временем

В Ростовской области наблюдается рост заболеваемости на 130 процентов, эксперты прогнозируют стабильно высокий уровень заболеваемости еще две недели, потом ожидается спад. По статистике, регион занимает шестое место по смертности от коронавируса, но в данном случае чиновник отметил и шестое место по количеству жителей в области - тогда это соответственный показатель, и он коррелирует со средним по стране.