Видео: На Кубани водители помогли убрать большегруз для проезда "скорой"

Этой ночью водители, которые стояли в пробке, помогли сдвинуть с проезжей части дороги опрокинувшийся большегруз для того, чтобы "скорая" смогла проехать с маленьким пациентом в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на странице в Instagram городской больницы № 1 города Новороссийска.

- Около двух часов ночи бригада скорой помощи везла тяжелого ребенка, год и четыре месяца в больницу в Анапу из Новороссийска, - говорится в сообщении. - Но на выезде из Новороссийска на Волчьих воротах случилась авария, и перевернувшийся большегруз перекрыл движение на полосе в сторону Анапы. На трассе скопилось много машин. Выход был один: продолжить движение по встречной полосе. Машины, увидев проблесковые маячки, стали прижиматься к обочине, уступая место скорой помощи. Но там, где лежал большегруз, проехать, к сожалению, "скорая" не смогла.

Тогда все водители автомобилей, в том числе и скорой помощи, а также военные совместными усилиями отодвинули перекрывший дорогу большегруз, и карета "скорой" смогла продолжить движение.

Бригада врачей благодарит всех неравнодушных и напоминает, что у скорой медицинской помощи на счету каждая минута, поэтому необходимо уступать дорогу.