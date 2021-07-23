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Рубрика: Происшествия

СК: На Кубани пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В пятницу Кореновским межрайонным следственным отделом СК по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего участкового уполномоченного отдела полиции ОМВД России по Выселковскому району. Правоохранитель подозревается в нарушении правил дорожного движения: оно повлекло по неосторожности смерть мужчины и травмирование второго, совершенном в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Как было установлено, вчера в 22.10 сотрудник полиции ехал на своем автомобиле ВАЗ-21093 по федеральной трассе М-4-"Дон" из Выселковского района в сторону города Кореновска. По версии следствия, подозреваемый, "будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим в месте проведения дорожных работ" и при обгоне строительного автомобиля совершил наезд на двух мужчин, устанавливавших дорожные знаки.

В результате аварии один рабочий погиб, а второй с тяжелыми травмами доставлен в Кореновскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. Водитель легкового автомобиля в этом ДТП получил повреждения в виде перелома ребер и руки.

Сейчас подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские и автотехническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как рассказали в пресс-службе ГУВД России по Краснодарскому краю, полицейские Кореновского района также выясняют все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия. По установленным данным, виновником ДТП является 36-летний полицейский Отдела МВД России по Выселковскому району.

В настоящее время в отношении сотрудника полиции назначено проведение служебной проверки.

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