В Астраханской области появилась интерактивная карта цветения лотосов

Интерактивная карта цветения лотосов появилась в Астраханской области. Ознакомиться с ней может каждый, кто перейдет по ссылке. Об этом сообщает официальный портал правительства региона.

Ежегодно с конца июля до середины сентября в Астраханской области можно полюбоваться уникальным природным явлением - цветением каспийского лотоса, который стал неофициальным символом региона. Кроме того, эта местность является самой северной точкой распространения растения на Земле.

И именно на Каспийском взморье есть самые большие на планете дикорастущие лотосовые поля, которые влекут туристов и местных жителей.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе правительства Астраханской области, теперь любители самостоятельных путешествий смогут составить свой маршрут с помощью интерактивной карты. На ней благодаря коллаборации регионального министерства культуры и туризма и Центра управления регионом в "Яндекс.Картах" появились обозначения мест цветения лотосов на территории города и вблизи населенных пунктов Астраханской области.

К слову, сейчас лотос цветет в полутора десятках мест, куда можно организовать экскурсию.