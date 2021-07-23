В Астраханской области ужесточили правила заселения для туристов

Закрываются торговые центры (кроме продовольственных отделов) и крытые рынки, фуд-корты, фитнесс-залы, бассейны, театры, кинотеатры, и библиотеки. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос.

За соблюдением масочного режима на транспорте будут следить сотрудники полиции. При выявлении водителей без средств индивидуальной защиты могут снять транспортное средство с маршрута.

Заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или предъявив отрицательный ПЦР-тест.

К началу лета в области за сутки выявляли около 40 случаев заболевания, сегодня этот показатель вырос до 280. В регионе доступно 1705 ковидных коек. С субботы их будет 1848 - это четверть всего фонда.

В субъекте выявлено 41065 случаев коронавирусной инфекции, в основном это наиболее опасный дельта-штамм. Темпы прироста за сутки составляют 0,68 процента, что выше, чем в среднем по России. Растет заболеваемость среди трудоспособного населения.

- Эпидпорог в регионе превышен в два раза,- сказала главный санитарный врач Астраханской области Людмила Носкова. - Основная причина роста заболеваемости в том, что астраханцы почти все ходят без масок в общественных местах. С учетом серьезности ситуации мы вынуждены вернуться к тем ограничениям, которые вводили в прошлом году.

Количество вызовов скорой помощи за неделю увеличилось на четыре процента. В Астрахани рассматривают возможность вернуть хирургический комплекс в режим ковидного госпиталя.

В регионе есть ресурс лекарств и средств защиты на два месяца, запас вакцины - до конца августа. Уже привились 247454 астраханца, это 53,5 процента от плана.

На заседании штаба принято решение продлить автоматическое назначение мер социальной поддержки до января следующего года.