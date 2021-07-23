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23.07.2021 17:42
Рубрика: Общество

В Астраханской области ужесточили правила заселения для туристов

Текст: Роман Мерзляков
С 26 июля в Астраханской области отменяются все массовые мероприятия, а также ужесточаются правила заселения в отели для туристов, сообщает управление пресс-службы и информации администрации региона.

Закрываются торговые центры (кроме продовольственных отделов) и крытые рынки, фуд-корты, фитнесс-залы, бассейны, театры, кинотеатры, и библиотеки. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос.

Фото: Александр Корольков/РГ
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За соблюдением масочного режима на транспорте будут следить сотрудники полиции. При выявлении водителей без средств индивидуальной защиты могут снять транспортное средство с маршрута.

Заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или предъявив отрицательный ПЦР-тест.

К началу лета в области за сутки выявляли около 40 случаев заболевания, сегодня этот показатель вырос до 280. В регионе доступно 1705 ковидных коек. С субботы их будет 1848 - это четверть всего фонда.

В субъекте выявлено 41065 случаев коронавирусной инфекции, в основном это наиболее опасный дельта-штамм. Темпы прироста за сутки составляют 0,68 процента, что выше, чем в среднем по России. Растет заболеваемость среди трудоспособного населения.

- Эпидпорог в регионе превышен в два раза,- сказала главный санитарный врач Астраханской области Людмила Носкова. - Основная причина роста заболеваемости в том, что астраханцы почти все ходят без масок в общественных местах. С учетом серьезности ситуации мы вынуждены вернуться к тем ограничениям, которые вводили в прошлом году.

Количество вызовов скорой помощи за неделю увеличилось на четыре процента. В Астрахани рассматривают возможность вернуть хирургический комплекс в режим ковидного госпиталя.

В регионе есть ресурс лекарств и средств защиты на два месяца, запас вакцины - до конца августа. Уже привились 247454 астраханца, это 53,5 процента от плана.

На заседании штаба принято решение продлить автоматическое назначение мер социальной поддержки до января следующего года.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Пандемия коронавируса COVID-19

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