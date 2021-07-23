В Крыму полиция изъяла у наркоплантатора 57 килограммов конопли

В Феодосии сотрудники полиции ликвидировали подпольную агролабораторию, где выращивались высокопродуктивные сорта конопли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На территории домовладения 54-летнего феодосийца оперативники обнаружили и изъяли 314 кустов конопли, которые тот культивировал в различных подсобных помещениях. Общая масса изъятого растительного материала - 57 килограммов.

Задержанный рассказал, что рассаду устроил в мае 2011 года. Горшки с засеянной землей установил в закрытых комнатах, оборудованных вытяжками и кондиционерами и лампами дневного освещения. По словам мужчины, кусты конопли он выращивал "для личного использования".

Отдел дознания ОМВД России по Феодосии возбудил уголовное дело из-за незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере (часть 1 статья 231 УК РФ). Наркоплантатору грозит до двух лет лишения свободы.